Вирусолог Альтштейн рассказал, кто попадает в группу риска заражения Эболой

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Единственная группа, подверженная риску заражения Эболой — только те россияне, которые недавно были в Африке. Об этом ТАСС рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Люди, которые приехали из Демократической Республики Конго, из Уганды. Или же те, кто с ними контактировал», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Альтштейн добавил, что если говорить о группах риска не по России — это люди, которые ухаживали за больными Эболой, потому что Эбола передается от человека к человеку.
«Если никто не приехал зараженный — опасности у нас нет. Заболеванию не подвержен никто, потому что у нас сейчас этого вируса нет», — резюмировал Альтштейн.
15 мая постоянный секретарь Минздрава Уганды Диана Атвине сообщила о вспышке лихорадки Эбола в стране.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял об обеспокоенности скоростью и масштабом распространения Эболы.