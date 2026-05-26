Вирусолог Альтштейн рассказал, кто попадает в группу риска заражения Эболой

По его словам, наиболее подвержены заболеванию те, кто недавно побывал в странах со вспышками заболевания или контактировал с приехавшими оттуда людьми.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Единственная группа, подверженная риску заражения Эболой — только те россияне, которые недавно были в Африке. Об этом ТАСС рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Люди, которые приехали из Демократической Республики Конго, из Уганды. Или же те, кто с ними контактировал», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Альтштейн добавил, что если говорить о группах риска не по России — это люди, которые ухаживали за больными Эболой, потому что Эбола передается от человека к человеку.

«Если никто не приехал зараженный — опасности у нас нет. Заболеванию не подвержен никто, потому что у нас сейчас этого вируса нет», — резюмировал Альтштейн.

15 мая постоянный секретарь Минздрава Уганды Диана Атвине сообщила о вспышке лихорадки Эбола в стране.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял об обеспокоенности скоростью и масштабом распространения Эболы.