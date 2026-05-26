Хабаровчанка выиграла первенство Европы по спортивной борьбе

Хабаровчанка Елизавета Шереметьева победила на первенстве Европы по спортивной борьбе среди девушек в возрасте до 16 лет. Сегодня она московским рейсом вернулась домой.

Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Хабаровск, соревнования проходили в Болгарии. Девушка завоевала золотую медаль среди девушек до 16 лет в весовой категории до 58 килограммов.

«До финала Елизавета дошла, выиграв три поединка досрочными победами», — рассказали в министерстве спорта Хабаровского края.

Спортсменка уже второй год подряд признается лучшей в России в своей возрастной группе.

Всего российская команда завоевала на соревновании четыре золотые и две серебряные медали.

