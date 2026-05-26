Первый авиарейс из Новосибирска в Батуми состоялся 25 мая

Авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы из Новосибирска в Батуми. Первый самолёт приземлился в грузинском аэропорту имени Александра Картвели 25 мая. Время в пути составило 5 часов 10 минут.
Полёты запланированы на весь летний сезон 2026 года. Согласно расписанию, рейсы из Новосибирска будут выполняться по понедельникам и четвергам, а обратно — по средам и воскресеньям.
В авиакомпании подчеркнули, что новое направление позволит жителям Сибири быстрее и удобнее добираться до популярных грузинских курортов, минуя пересадки.