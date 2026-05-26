Специалисты выявили семь инфекций в новосибирском картофеле

В Новосибирской области специалисты Россельхозцентра проверили картофель и нашли в нем сразу несколько инфекций. Проверку проводили по заявкам местных сельхозпроизводителей. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхозцентра.
Всего изучили 3,583 тысячи тонн семенного картофеля и 0,015 тысячи тонн продовольственного. В семенных клубнях нашли мокрые и сухие гнили, в том числе фитофтороз, фузариоз и фомоз. Также выявили ризоктониоз, обыкновенную и сетчатую паршу.
Механические повреждения обнаружили в 3,568 тысячи тонн семенного картофеля. Кроме того, нашли другие дефекты: задохнувшиеся, подмороженные, проросшие и позеленевшие клубни. Часть клубней оказалась меньше установленного размера, часть — больше. В продовольственном картофеле помимо перечисленных инфекций также нашли серебристую паршу.