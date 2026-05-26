Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалисты выявили семь инфекций в новосибирском картофеле

Весь проанализированный семенной картофель оказался заражен разными болезнями.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области специалисты Россельхозцентра проверили картофель и нашли в нем сразу несколько инфекций. Проверку проводили по заявкам местных сельхозпроизводителей. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхозцентра.

Всего изучили 3,583 тысячи тонн семенного картофеля и 0,015 тысячи тонн продовольственного. В семенных клубнях нашли мокрые и сухие гнили, в том числе фитофтороз, фузариоз и фомоз. Также выявили ризоктониоз, обыкновенную и сетчатую паршу.

Механические повреждения обнаружили в 3,568 тысячи тонн семенного картофеля. Кроме того, нашли другие дефекты: задохнувшиеся, подмороженные, проросшие и позеленевшие клубни. Часть клубней оказалась меньше установленного размера, часть — больше. В продовольственном картофеле помимо перечисленных инфекций также нашли серебристую паршу.