НЛО над Гуроном: США раскрыли детали загадочного перехвата

Американский истребитель F-16 в феврале 2023 года уничтожил неопознанный летающий объект над озером Гурон. Об этом сообщило издание TWZ со ссылкой на опубликованные материалы Пентагона.

По данным издания, объект был сбит в районе американо-канадской границы. Для его уничтожения использовалась ракета AIM-9X Sidewinder.

Как утверждается в публикации, после изучения обломков американские спецслужбы пришли к выводу, что объект представлял собой китайский аэростат и не нес угрозы национальной безопасности США.

TWZ также сообщает, что в тот период американские военные перехватили три неопознанных объекта. Еще два были замечены в районе Аляски и канадской территории Юкон.

Происхождение этих объектов официально не раскрывалось. При этом издание отмечает, что появление китайских аэростатов в воздушном пространстве Северной Америки вызвало вопросы о надежности системы противовоздушной обороны США.

Инциденты с аэростатами получили широкий резонанс в США после серии сообщений о нарушении воздушного пространства страны. На фоне этих событий американские власти усилили контроль за воздушной обстановкой и расширили мониторинг объектов на больших высотах.

