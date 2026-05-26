НЛО над Гуроном: США раскрыли детали загадочного перехвата

Американский истребитель F-16 в феврале 2023 года уничтожил неопознанный летающий объект над озером Гурон. Об этом сообщило издание TWZ со ссылкой на опубликованные материалы Пентагона.
По данным издания, объект был сбит в районе американо-канадской границы. Для его уничтожения использовалась ракета AIM-9X Sidewinder.
Как утверждается в публикации, после изучения обломков американские спецслужбы пришли к выводу, что объект представлял собой китайский аэростат и не нес угрозы национальной безопасности США.
TWZ также сообщает, что в тот период американские военные перехватили три неопознанных объекта. Еще два были замечены в районе Аляски и канадской территории Юкон.
Происхождение этих объектов официально не раскрывалось. При этом издание отмечает, что появление китайских аэростатов в воздушном пространстве Северной Америки вызвало вопросы о надежности системы противовоздушной обороны США.
Инциденты с аэростатами получили широкий резонанс в США после серии сообщений о нарушении воздушного пространства страны. На фоне этих событий американские власти усилили контроль за воздушной обстановкой и расширили мониторинг объектов на больших высотах.
