Жителям Башкирии напомнили о запрете на продажу алкоголя 26 мая

Однодневный запрет связан с проведением Последнего звонка в школах.

Источник: Башинформ

Сегодня, 26 мая, в день праздника «Последний звонок» в Башкирии запрещена продажа алкоголя. Решение принято в целях обеспечения безопасности и порядка во время массовых школьных торжеств, пояснили в пресс-службе минторга РБ.

Напомним, запрет установлен законом «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в РБ». При этом он не распространяется на кафе и рестораны.

Ограничения предусмотрены также в дни сабантуев, в День молодежи, а также в День знаний. Время продажи алкоголя ограничено и во время новогодних праздников.

Ранее «Башинформ» рассказывал о том, как конкурс «Трезвое село» изменил жизнь глубинки в Башкирии.