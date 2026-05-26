Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске многодетной семье с ребенком-инвалидом выдали квартиру

Новое жилье полностью готово к заселению.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирская многодетная семья с ребенком-инвалидом получила социальную квартиру от городских властей. Сегодня новоселам вручат ключи от благоустроенного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Как пояснили в городской администрации, квартиру предоставили семье, где воспитываются пятеро детей, один из которых — ребенок с инвалидностью. Семья признана малоимущей и поставлена на учет нуждающихся в жилье по договору социального найма в 2020 году.

Норма предоставления в Новосибирске — 15 квадратных метров общей площади на одного человека. Так, 12 мая постановлением администрации города семье из шести человек выделили квартиру в доме на улице Кошурникова. Перед заселением в жилье сделали ремонт: оно полностью готово к проживанию и отвечает санитарным и техническим нормам.