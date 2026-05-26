В финал Кубка Красноярска по конному спорту вышли 11 сильнейших всадников

В Красноярске завершился Кубок города по конному спорту. Соревнования прошли в конно-спортивном комплексе Красноярского государственного аграрного университета и собрали 30 сильнейших спортсменов краевого центра. В финал турнира вышли 11 участников, все они состязались в дисциплине «выездка» — одном из самых сложных и зрелищных видов конного спорта, где оцениваются точность выполнения элементов, грация и взаимопонимание между всадником и лошадью. Особенностью соревнований стали костюмированные выступления. Так, на манеже зрители увидели Моану, викинга, ведьму, невесту и испанскую девушку. [caption id= «attachment_367604» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Самой юной участницей турнира стала 14-летняя Валерия Каратаева. Вместе с лошадью по кличке Ангара она выступила с программой «Гавайи» и одержала победу в группе «Кюр Дети». Победительница в группе «Командный приз. Дети» Миланика Семенова рассказала, что давно мечтала выступить в костюмированном кюре. Для соревнований она выбрала образ и музыкальное сопровождение из фильма «Три орешка для Золушки». Добавим, что на открытии турнира студенты Красноярского государственного аграрного университета представили показательное выступление по вольтижировке. Спортсмены продемонстрировали зрителям элементы акробатики и гимнастики на движущейся лошади.