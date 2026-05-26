От «Орешника» не скроются: названа следующая цель удара расплаты по Украине

Под удар «Орешника» в Белой Церкви Киевской области могло попасть подразделение «Птах Мадьяра». Эксперт Иванников назвал этот удар посланием лидеру подразделения Роберту Бровди.

Источник: Аргументы и факты

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru предупредил, что армия РФ может уничтожить руководителя и основателя подразделения БПЛА ВСУ «Птахи Мадьяра» Роберта Бровди в ответ за атаки по городам РФ.

Российские и украинские военные каналы сообщали, что в районе аэродрома в Белой Церкви в Киевской области, куда ударил «Орешник», находился пункт управления подразделения БПЛА «Птахи Мадьяра». Он мог стать целью атаки. В сообщениях говорится, что удар «Орешником» пришёлся в том числе на подземные склады хранения самолётов и комплектующих для беспилотников.

«Эту атаку в Киевской области нужно расценивать как сигнал руководству подразделения, которое будет обнаружено и уничтожено, где бы не пряталось. Ни один бетонный бункер не спасет за совершенные преступления», — подчеркнул Иванников.

Он отметил, что Бровди лично командовал атакой на колледж в Старобельске.

«Бровди отличается особой жестокостью к мирному населению», — сказал Иванников, добавив, что палача ждет печальная судьба.

В марте 2026 года Второй западный окружной военный суд РФ заочно приговорил Роберта Бровди к пожизненному заключению. Его обвиняют в организации террористических актов с использованием беспилотников, повлекших гибель людей (в частности, российских военкоров) и причинение крупного имущественного ущерба инфраструктуре, в общей сложности ему инкриминируют 46 эпизодов. Подразделение «Птахи Мадьяра», в частности, участвовало в атаках на территории Курской области.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
