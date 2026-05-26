JAMA: стабильный режим сна замедляет биологическое старение

Исследователи обнаружили, что регулярность режима сна и бодрствования может быть связана с более медленными темпами биологического старения. В рамках научной работы были изучены показатели людей среднего и пожилого возраста, что позволило оценить влияние повседневных привычек на состояние организма, пишет JAMA Network Open.
В эксперименте приняли участие более двухсот человек, которые в течение недели носили специальные устройства для отслеживания сна, отдыха и физической активности. Полученные данные сопоставили с эпигенетическим возрастом — показателем, отражающим скорость старения на уровне ДНК.
Результаты показали, что у участников с четко выраженным и стабильным суточным ритмом биологическое старение происходило медленнее. Напротив, нерегулярный график, ночная активность и частые изменения времени сна были связаны с ускоренными возрастными изменениями, хотя ученые отмечают, что выявлена лишь корреляция, а не прямая причинная зависимость.
