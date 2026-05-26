Суд отказал экс-главе спортотдела Бердска в восстановлении на работе

Дмитрий Князев, ранее руководивший отделом физической культуры и спорта Бердска, не смог вернуться на свою должность через суд.

Источник: Freepik

Экс-чиновник пытался оспорить решение мэра города Семёна Лапицкого, который осенью 2025 года в одностороннем порядке расторг с ним контракт.

Как сообщает управление судебного департамента Новосибирской области, Бердский городской суд рассмотрел иск Князева и отказал в удовлетворении его требований. Бывший директор МКУ «Отдел физической культуры и спорта» настаивал на отмене приказа об увольнении и восстановлении в должности с ноября 2025 года, однако суд не нашёл оснований для этого.

Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, Князев был назначен на должность в августе 2022 года, а в октябре 2025 года получил уведомление о расторжении контракта. После увольнения он занял пост коммерческого директора спортивного комплекса «Кристалл» в Бердске. Также Князев известен как депутат фракции «Единая Россия» в городском совете.

