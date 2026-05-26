В Новосибирской области будут судить водителя «Почты России», похитившего 52 тысячи рублей

Татарская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника АО «Почта России». Мужчина обвиняется в присвоении вверенных ему денежных средств, его дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.