Премьера спектакля «Я − Утёсов!» прошла в Хабаровске с аншлагом

Премьера музыкального спектакля Хабаровского краевого академического музыкального театра «Я − Утёсов!» прошла с аншлагом в краевой столице. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», постановка приурочена к 50-летию заслуженного артиста России, народного артиста Хабаровского края, представителя известной театральной династии региона Дениса Желтоухова.
— В день премьеры Денис Желтоухов был награжден нагрудным знаком Хабаровской городской Думы «За вклад в развитие города». Награду он получил за большой личный вклад в развитие нашего музыкального театра, театрального искусства Дальнего Востока и всей России, активное участие в благотворительных и патриотических мероприятиях в поддержку участников СВО и членов их семей, а также в связи с юбилеем, — рассказали в пресс-службе Хабаровского краевого академического музыкального театра.
Отметим, что перед создателями спектакля стояла задача не только подчеркнуть особую стилистику (уделить внимание весомому вкладу Утёсова в советскую культуру), но и актуализировать постановку — внедрить современные мультимедийные решения.
Как рассказали в театре, площадка для выступления тоже была подобрана не случайно. Дело в том, что именно в ОДОРА Леонид Утёсов выступал для пограничников в 1943 году, а после отправился с этой же программой на западный фронт.
— У меня не стояла задача быть Утёсовым, моя задача − создать атмосферу того времени. Для этой роли я кое-что почерпнул из рассказов Геннадия Хазанова, который был довольно близким человеком к Утёсову. То, что меня объединяет с этим человеком — это жизнерадостность и чувство юмора. Это у меня присутствует с рождения, поэтому в этом смысле я недалеко ушел от него, − поделился Денис Желтоухов.
Следующий показ музыкального спектакля состоится 14 июня.