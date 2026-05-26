В Омской области остался один подтопленный участок после паводка

Накануне, 25 мая, Главное управление МЧС России по Омской области сообщило о паводковой обстановке в регионе. Сохраняется один подтопленный приусадебный участок — эта проблема наблюдается в деревне Черниговка Таврического района из-за высокого уровня грунтовых вод.
Специалисты назвали обстановку стабильной и контролируемой — она находится под контролем профильных служб. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Для сравнения — полмесяца назад подтопленными числились девять локаций, а также один низководный мост.
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.