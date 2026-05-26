ГАИ Владивостока ищет водителя автобуса, грубо нарушившего ПДД

Инцидент произошёл на перекрёстке в районе улицы Басаргина. Водитель автобуса маршрута № 70 нарушил правила дорожного движения. Личность водителя устанавливается. Его оштрафуют в соответствии с ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ на 2500 рублей.
Полиция благодарит автора видеозаписи за активную гражданскую позицию. Своевременное информирование сотрудников полиции может спасти жизни участников дорожного движения, а правонарушителей — привлечь к ответственности.
Местный житель, распространивший запись с видеорегистратора, отметил, что возле развязки на улице Басаргина дорожная разметка давно стёрлась. Формально обгон там уже не запрещён, однако движение остаётся двухсторонним, что требует соблюдения определённых правил.
Маршрут № 70 обслуживает перевозчик ООО «Линии Вл». На рынке внутригородских автобусных перевозок компания малозаметна. Она вышла на рынок в прошлом году и сейчас обслуживает всего два маршрута, № 70 и № 40.
На перевозчика успели пожаловаться пассажиры. Городское управление транспорта отметило «Линии Вл» в числе компаний, нарушавших графики движения автобусов за вторую половину апреля этого года. Проблемным маршрутом был № 70.
По условиям контракта на маршруте всего три автобуса. Маршрут № 70 ввели по просьбам пассажиров для повышения транспортной доступности микрорайона Патрокл. Выяснилось, что маршрут нерентабельный, так как следует через промзону без социально значимых и рекреационных объектов. До конечной остановки на площади Луговой с Патрокла быстрее доехать маршрутом № 31к.
Перевозчик предложил изменить схему движения и проводил опрос среди пассажиров. После утверждения новой схемы оказалось, что маршрут был непопулярен не только из-за неудобной схемы, но и из-за нарушений графика движения.