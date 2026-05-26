«Енисей-СТМ» — в полуфинале Кубка России

В полуфинале Кубка России «Енисей-СТМ» встретится с другой красноярской командой — «Красным Яром», разгромившим в четвертьфинале «ВВА-Подмосковье» со счетом 68:12, отмечает пресс-служба крайспорта. Красноярское дерби состоится на стадионе «Красного Яра» в промежуток с 19 по 22 июня.