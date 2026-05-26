«Енисей-СТМ» — в полуфинале Кубка России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В четвертьфинале Кубка страны по регби красноярский «Енисей-СТМ» на выезде разгромил московскую «Славу» со счетом 64:5.
В составе команды авторами результативных попыток стали Виктор Кононов, Александр Белослудцев, Денис Симпликевич, Франсуа Эстерхейзен, Никита Чурашов (дважды), Андрей Темнов, Данил Орлик и Якобус Илофф. Семь реализаций забил Тимур Маслов, а еще одну реализацию и штрафной оформил Александр Будыченко.
В полуфинале Кубка России «Енисей-СТМ» встретится с другой красноярской командой — «Красным Яром», разгромившим в четвертьфинале «ВВА-Подмосковье» со счетом 68:12, отмечает пресс-служба крайспорта. Красноярское дерби состоится на стадионе «Красного Яра» в промежуток с 19 по 22 июня.
В рамках чемпионата России «Красный Яр» примет у себя «Енисей-СТМ» уже в это воскресенье, 31 мая.