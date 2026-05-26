В ночь на 24 мая 2026 года ВС РФ нанесли удар возмездия за атаку по Старобельску в ЛНР, где погибли дети. Российская армия в третий раз применила ракетный комплекс «Орешник». Целью стал район аэродрома в Белой Церкви Киевской области, где, по сообщениям военных каналов, располагался подземный пункт управления подразделения БПЛА «Птахи Мадьяра». Его называют ответственным за удары по Старобельску.
Удар пришёлся также по подземным складам хранения самолётов и комплектующих для беспилотников. Фактически, под обломками оказалась целая сеть подземных цехов и ангаров.
Ответ за Старобельск.
Удар «Орешника» по украинским дроноводам неразрывно связан с трагедией в Старобельске, где погиб 21 человек, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Подразделения “Птах Мадьяра” осуществили террористическую атаку на колледж с российскими детьми в Старобельске. Ответ за это вполне прогнозируемый», — сказал эксперт.
Он отметил, что основатель «Птах Мадьяра» и командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди лично командовал нападением. Иванников добавил, что методы «Мадьяра» выходят за рамки допустимого даже в условиях боевых действий.
«“Птахи Мадьяра” созданы как террористическое подразделение. А с террористами у российских вооруженных сил разговор короткий — найти и уничтожить. Удар “Орешника” нашел свою цель. Она оправдана с военной точки зрения и соответствует нормам морали и нравственности», — подытожил он.
Объект особой важности.
«Орешник» послал четкий сигнал врагу. Иванников подчеркнул, что эта атака — предупреждение лично Роберту Бровди и всей его структуре.
«Эту атаку в Киевской области нужно расценивать как сигнал руководству “Птах Мадьяра” и Бровди лично, которые будут обнаружены и уничтожены, где бы не прятались. Ни один бетонный бункер не спасет за совершенные преступления», — заявил он.
Бровди давно превратился в одну из самых одиозных фигур конфликта. В марте 2026 года Второй западный окружной военный суд РФ заочно приговорил его к пожизненному заключению. Бровди инкриминируют 46 эпизодов: организацию терактов с беспилотниками, убийства российских военкоров, атаки на Курскую область и нанесение масштабного имущественного ущерба.
Пролог к большому возмездию.
Эксперт убеждён, что уничтожение командного пункта — лишь пролог к неизбежной расплате за пролитую кровь.
«Такие преступления не прощают. Отвечать за них придется лично Зеленскому и Сырскому. Они расплатятся за слезы российских матерей по пострадавшим и погибшим детям», — подчеркнул Иванников.
«Бровди отличается особой жестокостью к мирному населению», — отметил Иванников, добавив, что палача ждёт печальная судьба.
Чаша терпения РФ переполнена.
Трагедия в Старобельске стала той самой красной чертой, после которой последовала незамедлительная реакция не только военных, но и дипломатов. В Министерстве иностранных дел России заявили, что удар по колледжу переполнил чашу терпения. В связи с этим Вооружённые силы РФ приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.
Россия также рекомендовала иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, как можно скорее покинуть Киев, а жителям украинской столицы — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Особо было отмечено, что удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам на территории Украины.