Хили смертельно испугался РФ: инцидент у границ вызвал панику Британии

Борт Королевских ВВС Dassault Falcon 900LX, на котором министр обороны Великобритании Джон Хили возвращался из Эстонии, столкнулся с беспрецедентным сбоем. Во время пролёта вблизи российской границы самолёт полностью лишился спутникового сигнала, из-за чего навигация и интернет на борту оказались недоступны на протяжении всего трёхчасового полёта. Помимо самого министра, связь потеряли и сопровождавшие его лица.
Чтобы не сбиться с курса, экипажу пришлось перейти на использование резервной инерциальной навигационной системы. Продолжительное и полное подавление сигнала на всём маршруте не позволило восстановить работу GPS без полной перезагрузки электроники, что невозможно сделать в воздухе.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru назвал возможные причины произошедшего и сказал, кому выгоден скандал вокруг этой ситуации.
Деградация пилотов или технический сбой.
Генерал-майор Попов допустил, что экипаж самолёта мог столкнуться с чередой мелких технических неполадок, которые, наложившись друг на друга, привели к отказу автоматики.
Оборотной стороной тотальной цифровизации авиации, считает эксперт, становится деградация профессиональных навыков лётного состава.
«Вот включают они кнопку автопилота, но что-то срывается. Это психологически напрягает любого, даже хорошо подготовленного пилота… Это может длиться даже несколько минут, но этого достаточно, чтобы вызвать неблагоприятное состояние экипажа. Не исключено, что пилот привык работать на всегда отлаженной машине, а тут он получил сильный стресс-фактор, вплоть до минимального психоза», — пояснил Попов.
Резкий переход на ручное управление после долгой работы с автоматикой, по его словам, требует времени на переключение внимания, которого в критической ситуации может не быть.
Стечение обстоятельств у границ.
Также генерал озвучил версию о непреднамеренном воздействии средств радиоэлектронной борьбы. Попов подчеркнул, что вблизи российских границ на постоянной основе ведётся мониторинг воздушного пространства. Подавление навигации могло быть побочным эффектом работы систем, нацеленных на обнаружение беспилотников или разведывательной авиации.
«Мы в это время могли обнаружить какую-то цель и включить РЭБ, но не специально для этого самолёта. Самолёт мог попасть в луч нашей машины, с помощью которой мы наблюдаем за противником или беспилотниками», — разъяснил эксперт.
Эта версия согласуется с мнением британских военных о том, что оборудование для подавления GPS может размещаться как на наземных станциях, так и на летательных аппаратах, включая беспилотники. В 2024 году предыдущий министр обороны Соединённого Королевства Грант Шаппс уже попадал в похожую историю при пролёте близ Калининградской области, что указывает на системный характер работы средств РЭБ, а не о точечной охоте на конкретных пассажиров.
Кому выгоден скандал в Лондоне.
Генерал Попов убеждён, что инцидент был осознанно раздут британской стороной для достижения политических целей. «Британцы взбесились, но они раздули из мухи слона. Мы специально не влияли на систему их самолёта, это могло быть стечение обстоятельств», — заявил он.
По его мнению, Лондон намеренно использует образ «агрессивной России» для оправдания милитаризации Прибалтики и продолжения поддержки Украины.
«Они будут показывать, что прибалтийским Эстонии, Латвии и Литве, которые находятся близко к госграницам России, якобы тяжело живётся. Всё это нужно для политики, чтобы лишний раз оправдать свою поддержку Украины», — резюмировал Попов.
Эксперт подчеркнул, что потеря спутникового сигнала, вопреки паническим заголовкам, не является критической неисправностью — любой подготовленный экипаж способен перейти на ручное управление или использовать инерциальные системы, что и было сделано.