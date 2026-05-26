Хили смертельно испугался РФ: инцидент у границ вызвал панику Британии

Эта версия согласуется с мнением британских военных о том, что оборудование для подавления GPS может размещаться как на наземных станциях, так и на летательных аппаратах, включая беспилотники. В 2024 году предыдущий министр обороны Соединённого Королевства Грант Шаппс уже попадал в похожую историю при пролёте близ Калининградской области, что указывает на системный характер работы средств РЭБ, а не о точечной охоте на конкретных пассажиров.