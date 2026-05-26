В регионе растет количество отказов от абортов

Возраст рождения первого ребенка в России увеличивается и составляет 28 лет. Один ребенок есть у 55% российских семей, два — у 33%, три и более — у 12%. Вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Игорь Баранов сообщил, что с этим нужно работать, так как все более зрелые женщины вступают в беременность и развиваются вспомогательные репродуктивные технологии.