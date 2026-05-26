В регионе растет количество отказов от абортов

На школе Российского общества акушеров-гинекологов, которая проходит в Новосибирске, обсуждались вопросы женского здоровья и решения демографических проблем. В научной программе школы, рассчитанной на два дня, представлены тематические доклады.
Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина отметила, что здравоохранение может сыграть важную роль в решении демографических проблем, несмотря на то, что основными являются социальные факторы. В национальный проект «Семья» включена репродуктивная диспансеризация, и в прошлом году было обследовано 29% населения репродуктивного возраста, а в этом году планируется охватить 35% жителей региона в возрасте от 18 до 49 лет.
Возраст рождения первого ребенка в России увеличивается и составляет 28 лет. Один ребенок есть у 55% российских семей, два — у 33%, три и более — у 12%. Вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Игорь Баранов сообщил, что с этим нужно работать, так как все более зрелые женщины вступают в беременность и развиваются вспомогательные репродуктивные технологии.
Главный гинеколог Новосибирской области Олеся Чайка отметила, что для бесплодных пар ежегодно увеличивается количество квот для прохождения ЭКО за счет ОМС. Искусственное оплодотворение в Новосибирске можно пройти в шести коммерческих клиниках и государственном центре ВРТ, открытом на базе Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции.
Главный акушер Новосибирской области Алексей Кугушев рассказал, что государством и акушерами-гинекологами принимаются меры по снижению заболеваемости у беременных и выхаживанию недоношенных детей. За шесть лет в Новосибирской области количество абортов уменьшилось практически в два раза, что связано с доступностью контрацепции и доабортного консультирования.
В регионе работает 50 кабинетов доабортного консультирования, где женщинам, находящимся перед репродуктивным выбором, оказывают психологическую и правовую помощь, а также рассказывают о мерах социальной поддержки.