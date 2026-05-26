«Если инвестпрограмма не выполняется, край может расторгнуть договор»: гендиректор Пятой водной концессионной компании лично ответил на вопросы комсомольчан

В декабре прошлого года управление системой водоснабжения города передали группе компаний «Росводоканал». Концессионное соглашение подписано почти на полвека, однако жалобы от горожан поступают уже сейчас. В первую очередь недовольство вызывает рост тарифа. «Этот рост связан с политикой правительства Российской Федерации. Сейчас люди массово обращаются, меняют счетчики. Тем самым, уменьшают платежи в 1,5−2 раза», — заявил генеральный директор ООО «5Я ВКК» Александр Шейн. Александр Шейн подчеркнул, что средства от потребителей пойдут в город. Деньги направят на реализацию инвестиционной программы. В соответствии с ней в первые 20 лет необходимо выполнить 60 процентов объема всех работ. Сейчас для последующего капремонта сетей будут приобретать спецтехнику. «Доставка техники планируется на конец года. Сейчас начаты работы по проектированию очистных сооружений. Стоимость объекта — 17 миллиардов рублей», — отметил Александр Шейн. Что касается прочих жалоб, то по вопросам расчета нужно обращаться в РКЦ. Указанные в квитанциях неработающие телефоны проверят. Рассматривается вопрос перехода на электронные квитанции. В разработке находится сайт, где будет размещаться необходимая информация. Сейчас данные об авариях и отключениях размещаются в группе водоканала в Max.