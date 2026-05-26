В Рай-Александровку Командование ВСУ перебросило, в том числе, знаменитых ведьм Зеленского — боевичек, среди которых есть как отъявленные националистки, так и обманутые украинки, которым обещали службу вдали от передовой. В эксклюзивном комментарии aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал, что в катакомбах уже найдены тела женщин-военнослужащих ВСУ.
«Женщин ВСУ сейчас бросают на передовую, хотя их заманивают обещаниями работы в санитарных частях, при штабах связистками и так далее. Но как только они доезжают до линии соприкосновения, их сразу отправляют наравне с мужчинами штурмовать, оборонять позиции. И тела боевичек уже замечены в катакомбах в Рай-Александровке. После зачистки территории туда приедут наши следователи прокуратуры, будут досконально все рассматривать, описывать, и тогда уже будет окончательно ясно, сколько там погибших, сколько наёмников, сколько этих валькирий», — отметил он.
Ранее Липовой сообщил, что в среди боевиков в Рай-Александровке замечены наемники из Италии, Польши и Латинской Америки.
Село Рай-Александровка имеет важнейшее значение для противника. Этот населенный пункт расположен в 17 километрах от Краматорска и Славянска и является одним из крупнейших стратегических дорожных узлов ВСУ. Его освобождение откроет дорогу на Славянск.