Организаторов контрабанды леса на 392 млн рублей осудят в Красноярском крае

Они предоставляли в таможню фиктивные документы о происхождении древесины.

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в незаконном сбыте древесины и контрабанде на 392 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По версии следствия, с октября 2020 по май 2024 года директор транспортной компании и его знакомый — директор лесопромышленной фирмы — организовали вывоз незаконно заготовленных лесоматериалов за границу.

Они предоставляли в таможню фиктивные документы о происхождении древесины. В итоге за рубеж ушло более 30 тысяч кубометров пиломатериалов на сумму свыше 392 миллионов рублей.

Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ «Незаконный оборот древесины» и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров». Мера пресечения — подписка о невыезде. Дело направлено в суд.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае осудят организаторов незаконной врезки в нефтепровод.