В Омске утром 26 мая образовались крупные пробки на 10 улицах

Утром вторника, 26 мая 2026 года, в Омске на ряде центральных улиц образовались крупные пробки, хотя общая загруженность городских дорог, по данным «Яндекс Пробок», оценивается всего в 4 балла из 10.
Наиболее плотное движение наблюдалось на улицах Пушкина (от Потанина до Масленникова), Масленникова (от Ленинградского моста до Куйбышева), а также по Маршала Жукова в направлении 10 лет Октября с обеих сторон. Заторы также фиксировались на 10 лет Октября от проспекта Маркса до Жукова, на съезде с метромоста и по улице Фрунзе до Герцена, на Красном Пути (от 4-й Северной до метромоста), по Богдана Хмельницкого (от Лизы Чайкиной до Масленникова) и на Маяковского (от Полковой до Маршала Жукова).
Отдельно отмечается большой затор на маршруте от 8-й Восточной к Октябрьскому мосту и через весь мост в сторону Богдана Хмельницкого, а также на 4-й Железнодорожной и Барнаульской в направлении моста.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, учитывать пробки на этих участках и при возможности использовать альтернативные пути, чтобы избежать длительного стояния в заторах.