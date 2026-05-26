Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске утром 26 мая образовались крупные пробки на 10 улицах

Несмотря на среднюю загруженность, на ряде улиц образовались значительные заторы, которые осложнили движение.

Источник: Om1 Омск

Утром вторника, 26 мая 2026 года, в Омске на ряде центральных улиц образовались крупные пробки, хотя общая загруженность городских дорог, по данным «Яндекс Пробок», оценивается всего в 4 балла из 10.

Наиболее плотное движение наблюдалось на улицах Пушкина (от Потанина до Масленникова), Масленникова (от Ленинградского моста до Куйбышева), а также по Маршала Жукова в направлении 10 лет Октября с обеих сторон. Заторы также фиксировались на 10 лет Октября от проспекта Маркса до Жукова, на съезде с метромоста и по улице Фрунзе до Герцена, на Красном Пути (от 4-й Северной до метромоста), по Богдана Хмельницкого (от Лизы Чайкиной до Масленникова) и на Маяковского (от Полковой до Маршала Жукова).

Отдельно отмечается большой затор на маршруте от 8-й Восточной к Октябрьскому мосту и через весь мост в сторону Богдана Хмельницкого, а также на 4-й Железнодорожной и Барнаульской в направлении моста.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, учитывать пробки на этих участках и при возможности использовать альтернативные пути, чтобы избежать длительного стояния в заторах.