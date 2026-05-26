Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электричество отключат 27 мая в ряде поселений Нанайского района

Завтра днём без коммунальной услуги останутся жители 11 сельских поселений.

Источник: Хабаровский край сегодня

В среду, 27 мая, жители 11 сельских поселений в Нанайском районе временно останутся без электричества. Плановое отключение электроэнергии ожидается с 12:00 до 18:00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как сообщили в администрации муниципалитета, временные неудобства связаны с санитарной вырубкой деревьев и кустарников вдоль высоковольтной линии 110 кВ «Селихино — Вознесенская».

Света на будет в домах жителей посёлка Джонка, а также сёл Иннокентьевка, Лидога, Троицкое, Джари, Нижняя Манома, Найхин, Даерга, Дада, Гасси, Дубовый Мыс.