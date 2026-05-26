Электричество отключат 27 мая в ряде поселений Нанайского района

В среду, 27 мая, жители 11 сельских поселений в Нанайском районе временно останутся без электричества. Плановое отключение электроэнергии ожидается с 12:00 до 18:00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как сообщили в администрации муниципалитета, временные неудобства связаны с санитарной вырубкой деревьев и кустарников вдоль высоковольтной линии 110 кВ «Селихино — Вознесенская».
Света на будет в домах жителей посёлка Джонка, а также сёл Иннокентьевка, Лидога, Троицкое, Джари, Нижняя Манома, Найхин, Даерга, Дада, Гасси, Дубовый Мыс.