В России планируют разработать ГОСТы на рационы школьного питания

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ГОСТы на рационы школьного питания планируется разработать в России, чтобы меню было сбалансированным и учитывало все особенности здоровья ребенка.
Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.
По ее словам, «еда для подростков должна быть не просто свежая, а полностью сбалансированная», и есть российские производители, выпускающие такую продукцию, — причем как готовое питание, так и сырье для его производства. Парламентарий уверена, что именно они должны иметь преференции в меню детских учреждений.