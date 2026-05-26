Смертельный вирус обнаружен еще в одном районе Омской области

Впервые за много лет в Омской области фиксируют сразу три случая смертей от заражения бешенством.

Источник: Freepik

В деревне Гауф Азовского района Омской области обнаружен очаг бешенства. Здесь до 22 июля введен карантин. Постановление Главного управления ветеринарии региона размещено на официальном портале областного правительства. Информация о подкарантинных сёлах публикуется здесь регулярно. Только за май в списке оказались около 10 сёл и деревень в разных районах Омской области. На прошлой неделе заражённых животных обнаружили в подсобных хозяйствах жителей в Цветочном Русско-Полянского района, Низовом Муромцевского района и Заливино Тарского района.

Ранее оmsk.aif.ru стало известно о третьей за последний месяц смерти жителя Омской области от бешенства. В ответе на запрос редакции в региональный минздрав сказано, что случай зарегистрирован в Тюкалинском районе.