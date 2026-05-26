В ЕАО водитель мопеда в нетрезвом виде врезался в опору электропередач

Инцидент произошёл 25.05.2026 года в 20:30 в селе Дежнёво Ленинского района, на улице Майской у дома № 5. Водитель мопеда ALFA 1991 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, не имел водительского удостоверения и управлял транспортным средством без государственных регистрационных знаков. Из-за неверно выбранной скорости он потерял контроль над мопедом и совершил наезд на опору линии электропередачи.