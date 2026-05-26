В ЕАО водитель мопеда в нетрезвом виде врезался в опору электропередач

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 3 ДТП.

Источник: Комсомольская правда

По информации Госавтоинспекции Еврейской автономной области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 3 ДТП, одно из которых привело к травмам одного человека, сообщает полиция ЕАО. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Инцидент произошёл 25.05.2026 года в 20:30 в селе Дежнёво Ленинского района, на улице Майской у дома № 5. Водитель мопеда ALFA 1991 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, не имел водительского удостоверения и управлял транспортным средством без государственных регистрационных знаков. Из-за неверно выбранной скорости он потерял контроль над мопедом и совершил наезд на опору линии электропередачи.

В результате ДТП опора ЛЭП и мопед получили механические повреждения. Водитель с телесными повреждениями был госпитализирован.

Также за прошедшие сутки инспекторы ДПС зафиксировали 44 нарушения ПДД на территории области.

