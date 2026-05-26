Волжская ГЭС в Волгограде снизила сбросы воды с 26 мая

Согласно указаниям ФАВР, в 2026 году Волжская ГЭС вышла на режим спецпопуска с 11 апреля. Воды в этом году было много, Волго-Ахтубинская пойма наполнилась на 90%. С 18 мая среднесуточные сбросы воды через Волгоградский гидроузел держали в объеме 19 000 ± 500 м³/с, с 26 мая объемы немного сократят, так как приток воды стал заметно меньше.