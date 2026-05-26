Волжская ГЭС в Волгограде снизила сбросы воды с 26 мая

До особых указаний волгоградский гидроузел будет давать по 18 тысяч кубов.

Источник: Комсомольская правда

Росводресурсы в очередной раз скорректировали график работы Волжской ГЭС. Волгоградский гидроузел с 26 мая 2026 года продолжит спецпопуск в низовья Волги с расходами по 18 тысяч кубометров в секунду до особого указания ФАВР. Такой объем сбросов нужен для так называемой рыбной полки и повышенных уровней воды во время нереста.

Согласно указаниям ФАВР, в 2026 году Волжская ГЭС вышла на режим спецпопуска с 11 апреля. Воды в этом году было много, Волго-Ахтубинская пойма наполнилась на 90%. С 18 мая среднесуточные сбросы воды через Волгоградский гидроузел держали в объеме 19 000 ± 500 м³/с, с 26 мая объемы немного сократят, так как приток воды стал заметно меньше.

Для хорошего нереста рыбную полку на Волжской ГЭС нужно держать минимум до 7 июня, говорят ученые.

Где в Волгограде отключат горячую воду в июне 2026: адреса, даты, график.

