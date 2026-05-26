В Красноярском крае раскрыли тяжкое преступление 18-летней давности (видео)

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Ермаковского округа, обвиняемого в причинении смерти знакомому в 2008 году.
Тело потерпевшего с множественными повреждениями обнаружили в бассейне животноводческого комплекса колхоза Маяк в селе Нижний Суэтук. Но правоохранители долгое время не могли раскрыть преступление. В 2026 году следователи и криминалисты повторно детально проанализировали материалы уголовного дела. В ходе дополнительных допросов свидетелей была получена новая значимая информация и установлена личность причастного к произошедшему. Под тяжестью предъявленных доказательств мужчина признался в содеянном и детально продемонстрировал обстоятельства в ходе следственного эксперимента.
«Установлено, что 7 января 2008 года обвиняемый и его знакомый употребляли алкоголь в помещении животноводческого комплекса. Во время застолья потерпевший обвинил мужчину в краже. Ссора переросла в драку, в ходе которой фигурант нанес оппоненту удар черенком вил в область головы, отчего тот потерял сознание. Затем злоумышленник перенес мужчину в бассейн и ушел. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался. На следующий день фигурант вернулся на место происшествия и сам сообщил в правоохранительные органы об обнаружении тела, пытаясь отвести от себя подозрения», — рассказали в СК.
В настоящее время уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.