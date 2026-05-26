В Красноярском крае раскрыли тяжкое преступление 18-летней давности (видео)

«Установлено, что 7 января 2008 года обвиняемый и его знакомый употребляли алкоголь в помещении животноводческого комплекса. Во время застолья потерпевший обвинил мужчину в краже. Ссора переросла в драку, в ходе которой фигурант нанес оппоненту удар черенком вил в область головы, отчего тот потерял сознание. Затем злоумышленник перенес мужчину в бассейн и ушел. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался. На следующий день фигурант вернулся на место происшествия и сам сообщил в правоохранительные органы об обнаружении тела, пытаясь отвести от себя подозрения», — рассказали в СК.