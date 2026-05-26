В Башкирии стобалльникам ЕГЭ выплатят по 150 тысяч рублей

Деньги получат выпускники, поступившие в вузы республики.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии выпускники, которые сдадут ЕГЭ на 100 баллов и поступят в вузы республики, получат денежную выплату в размере 150 тысяч рублей. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщил министр просвещения региона Ильдар Мавлетбердин.

Кроме того, по 50 тысяч рублей выплатят педагогам, подготовившим выпускников к экзаменам на максимальный балл.

В этом году итоговая аттестация для выпускников 9-х и 11-х классов начнется с 1 июня — позже обычного. Ранее экзамены стартовали в конце мая.

По мнению властей, перенос сроков позволит школьникам и учителям спокойно провести выпускные мероприятия и лучше подготовиться к сдаче экзаменов.