В Башкирии стобалльникам ЕГЭ выплатят по 150 тысяч рублей

В Башкирии выпускники, которые сдадут ЕГЭ на 100 баллов и поступят в вузы республики, получат денежную выплату в размере 150 тысяч рублей. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщил министр просвещения региона Ильдар Мавлетбердин.