Умер американский саксофонист Сонни Роллинз

Американский джазовый музыкант и композитор Сонни Ролинз умер в США возрасте 95 лет.

Источник: Аргументы и факты

Американский джазовый саксофонист и композитор Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет. Сообщается, что музыкант ушел из жизни в своем доме, расположенном в штате Нью-Йорк.

Информация о его смерти была опубликована на официальном сайте исполнителя. В заявлении подчеркивается, что он прожил долгую жизнь и оставил значительное наследие в мире джаза.

Также отмечается, что на данный момент проведение публичных церемоний прощания не планируется.

Ранее в возрасте 83 лет скончался саксофонист Дик Пэрри, соло которого можно услышать на классических альбомах Pink Floyd.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше