Умер американский саксофонист Сонни Роллинз

Американский джазовый саксофонист и композитор Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет. Сообщается, что музыкант ушел из жизни в своем доме, расположенном в штате Нью-Йорк.
Информация о его смерти была опубликована на официальном сайте исполнителя. В заявлении подчеркивается, что он прожил долгую жизнь и оставил значительное наследие в мире джаза.
Также отмечается, что на данный момент проведение публичных церемоний прощания не планируется.
Ранее в возрасте 83 лет скончался саксофонист Дик Пэрри, соло которого можно услышать на классических альбомах Pink Floyd.