Высчитываем индекс окрошки в Волгограде

— Простой народ летом готовил квас по секретным или традиционным рецептам, — рассказывают в Волгоградском областном краеведческом музее. — Правила гигиены и санитарии здесь не соблюдались от слова совсем, и закваска весело бродила в грязных немытых бочках, распространяя по округе кислый запах дрожжей. Мутный, больше похожий на бурду, летом квас был не только напитком. Он составлял основу пищи простого народа, играя большую роль в экономическом отношении для всего населения Царицына. «Луженый желудок мужика» прекрасно выдерживал традиционный русский напиток, а, если у людей вдруг и возникали желудочно-кишечные заболевания, то справлялись с ними народными средствами. Лечились, к слову, с шутками и прибаутками о квасе, которых на Руси было превеликое множество.