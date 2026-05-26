Легендарный саксофонист Сонни Роллинз скончался на 96-м году жизни

В возрасте 95 лет скончался американский джазовый музыкант, саксофонист и композитор Сонни Роллинз, обладатель трех премий «Грэмми». Трагическую новость в понедельник, 25 мая, сообщили на официальном сайте музыканта.

— С глубокой скорбью и безграничной любовью мы сообщаем о смерти Сонни Роллинза, — говорится в сообщении.

Роллинз ушел из жизни днем 25 мая в своем доме в Вудстоке, штат Нью-Йорк. Прорыв в его карьере произошел в 1954 году, когда он с квинтетом Майлза Дэвиса записал композиции, ставшие джазовыми стандартами: Oleo, Airegin и Doxy. В 1956 году вышел его знаменитый альбом Saxophone Colossus с композицией «St. Thomas», принесший ему прозвище «Колосс».

В 1981 году Роллинз записал партию саксофона в трех песнях The Rolling Stones для альбома Tattoo You. Информации о публичной церемонии прощания пока нет.