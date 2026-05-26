В Пермском крае пропал молодой мужчина в тёмно-синей футболке

Мужчина в тёмно-синей футболке пропал в Пермском крае 25 мая.
В отряде «Прикамье Поиск» рассказали, что Михаил Кургульский вышел из дома в Нытве вечером, с тех пор его не видели.
Приметы пропавшего: на вид 30 лет, рост 180−185 сантиметров, телосложение среднее, волосы волнистые, глаза серые, усики, борода короткая, волнистая.
Был одет: футболка тёмно-синяя, шорты чёрные, кроссовки чёрные, при себе был чёрный рюкзак.
Всем, кто видел пропавшего или знает, где он может находиться, просят сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112.