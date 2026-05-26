Россиянам напомнили о старой, но действенной схеме мошенников: от нее страдают двое из трех любителей романтики

Мошенники стали часто использовать схему обмана с фальшивыми свиданиями.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники, которые зарабатывают на романических онлайн-аферах, чаще всего используют схему с фальшивыми свиданиями. Они выманивают у любителей свиданий деньги под предлогом посещения мероприятий. Об этом со ссылкой на F6 сообщает РИА Новости.

История с фальшивыми свиданиями известна уже несколько нет, однако это не мешает преступникам успешно ею пользоваться, отметили эксперты. Действую мошенники просто: знакомятся на сайте и предлагают сходить, например, в театр. Девушка сообщает потенциальной жертве, что у нее билет уже есть, но вот рядом место еще свободно. Чтобы купить заветный билет она высылает ссылку якобы на «сайт театра», но по факту — мошеннический.

«Два из трех пострадавших от романтических знакомств через интернет попадают в сети мошенников именно через FakeDate», — сообщили там.

Все, в чем разнится схема, это места для посещений. Теперь к ним добавились квесты, цирк и даже тир.

Ранее психолог Михаил Хорс рассказал, как телефонные мошенники заставляют своих жертв отдавать десятки миллионов рублей. По его словам, чаще всего жертвами мошенников становятся люди двух категорий. Первые — очень уверенные в себе люди, которые считают, что никогда не попадутся, вторые — очень неуверенные. «Серединка» защищена от мошенников.

Также сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана. Они выманивают данные владельцев домашних телефонов. В группе риска оказались пожилые россияне.