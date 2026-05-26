Россиянам напомнили о старой, но действенной схеме мошенников: от нее страдают двое из трех любителей романтики

История с фальшивыми свиданиями известна уже несколько нет, однако это не мешает преступникам успешно ею пользоваться, отметили эксперты. Действую мошенники просто: знакомятся на сайте и предлагают сходить, например, в театр. Девушка сообщает потенциальной жертве, что у нее билет уже есть, но вот рядом место еще свободно. Чтобы купить заветный билет она высылает ссылку якобы на «сайт театра», но по факту — мошеннический.