Россиянам напомнили о старой, но действенной схеме мошенников: от нее страдают двое из трех любителей романтики

Мошенники, которые зарабатывают на романических онлайн-аферах, чаще всего используют схему с фальшивыми свиданиями. Они выманивают у любителей свиданий деньги под предлогом посещения мероприятий. Об этом со ссылкой на F6 сообщает РИА Новости.
История с фальшивыми свиданиями известна уже несколько нет, однако это не мешает преступникам успешно ею пользоваться, отметили эксперты. Действую мошенники просто: знакомятся на сайте и предлагают сходить, например, в театр. Девушка сообщает потенциальной жертве, что у нее билет уже есть, но вот рядом место еще свободно. Чтобы купить заветный билет она высылает ссылку якобы на «сайт театра», но по факту — мошеннический.
«Два из трех пострадавших от романтических знакомств через интернет попадают в сети мошенников именно через FakeDate», — сообщили там.
Все, в чем разнится схема, это места для посещений. Теперь к ним добавились квесты, цирк и даже тир.
