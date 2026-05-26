Разработаны двигатели для увеличения сроков работы спутников на орбите Земли

Двигательная установка была сконструирована и собрана всего за один год, а в декабре 2025 года в рамках проекта «Универсат» в тестовом режиме отправилась в космос в составе спутника, созданного в Амурском государственном университете. Летом 2026 года запланирован основной этап летных испытаний. На данный момент среди потенциальных заказчиков установки — университеты, а также частные компании, занимающиеся созданием кубсатов. После завершения летных испытаний планируется переходить к серийному производству.