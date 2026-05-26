Разработаны двигатели для увеличения сроков работы спутников на орбите Земли

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Специалисты Московского авиационного института (МАИ) разработали электроракетную двигательную установку для малых космических аппаратов — кубсатов, которая поможет увеличить срок их службы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе института.
«Наша двигательная установка — одна из самых простых с точки зрения конструкции, но за счет накопленного многолетнего опыта в исследованиях и разработке электроракетных двигателей нам удалось превзойти конкурентов по одной очень важной характеристике — суммарному импульсу тяги. Это показатель того, какую дополнительную скорость может передать двигательная установка космическому аппарату», — поделился начальник отдела электрических ракетных двигателей малой мощности Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики МАИ (НИИ ПМЭ МАИ) Руслан Ахметжанов.
Двигательные установки на борту кубсатов — спутников размером 10*10*10 см — могут довывести аппараты на рабочие орбиты и корректировать положение в ходе эксплуатации, что увеличивает срок их службы. Также с помощью разработанной в МАИ двигательной установки кубсаты можно утилизировать, уводя на орбиту захоронения.
Двигательная установка была сконструирована и собрана всего за один год, а в декабре 2025 года в рамках проекта «Универсат» в тестовом режиме отправилась в космос в составе спутника, созданного в Амурском государственном университете. Летом 2026 года запланирован основной этап летных испытаний. На данный момент среди потенциальных заказчиков установки — университеты, а также частные компании, занимающиеся созданием кубсатов. После завершения летных испытаний планируется переходить к серийному производству.