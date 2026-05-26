Жителям Хабаровска вернули деньги за горячую воду и отопление после аварии

Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска заставила коммунальщиков ответить рублём за февральскую аварию, которая оставила без тепла и горячей воды четверть тысячи домов. Тогда из-за порыва на тепломагистрали отопление и водоснабжение пропали в 250 жилых зданиях и 24 социальных объектах Краснофлотского и Кировского районов.
Надзорное ведомство внесло представления компаниям-поставщикам услуг. После этого собственникам квартир произвели перерасчёт платы за услуги, которые они фактически не получали. Общая сумма возврата составила около 130 тысяч рублей.
Но одними деньгами дело не ограничилось. По постановлению прокурора должностное лицо организации, ответственной за содержание теплосетей, привлекли к административной ответственности за нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами и вынесли предупреждение. Кроме того, ещё одному сотруднику выписали штраф в 20 тысяч рублей за нарушение требований промышленной безопасности.