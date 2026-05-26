Последнее предупреждение: ПВО Украины повернулась против Зеленского

Это далеко не рядовой дом. Здесь находятся квартиры президента Украины Владимира Зеленского, его близкого друга и бизнес-партнера Тимура Миндича, а также других представителей политической элиты. По данным украинских СМИ, в разное время здесь проживали экс-президент Виктор Янукович, олигарх Геннадий Боголюбов и дети известных нардепов. Рыночная стоимость квартир в этом доме исчисляется миллионами долларов.