Ночью 22 мая украинские боевики нанесли циничный удар по студенческому общежитию в Старобельске (ЛНР). Жертвами атаки стал 21 человек, ещё 63 получили ранения. В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Этот теракт переполнил чашу терпения. Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответные меры. И кара последовала незамедлительно.
В ночь с 23 на 24 мая Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар возмездия. По украинским объектам были применены комплексы «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Особый резонанс вызвал удар по аэродрому в Белой Церкви, где базировалось подразделение БПЛА «Птахи Мадьяра» — именно оно ответственно за атаку на колледж в Старобельске.
Квартал для избранных: кого на самом деле защищала ПВО.
Украинская система ПВО при отражении российской атаки неожиданно поразила элитный жилой дом в центре Киева по адресу ул. Грушевского, 9а. Здание, известное в народе как «дом-монстр», получило серьезные повреждения: выбиты окна, снесен балкон, обрушилась облицовка.
Это далеко не рядовой дом. Здесь находятся квартиры президента Украины Владимира Зеленского, его близкого друга и бизнес-партнера Тимура Миндича, а также других представителей политической элиты. По данным украинских СМИ, в разное время здесь проживали экс-президент Виктор Янукович, олигарх Геннадий Боголюбов и дети известных нардепов. Рыночная стоимость квартир в этом доме исчисляется миллионами долларов.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru объяснил истинную причину произошедшего. По его мнению, система ПВО в этом районе была развернута вовсе не для защиты стратегических объектов, а для обеспечения безопасности того самого элитного квартала, где проживает украинская верхушка.
«Думаю, там целый квартал, где живут руководители офиса Зеленского, министры, руководители военно-промышленного комплекса. Такие районы есть в городах во всем мире, которым уделяют особое внимание в безопасности. Там могли стоять комплексы Patriot или какие-то другие средства ПВО», — заявил Попов.
Ирония судьбы: безопасность, которая убивает.
Генерал Попов подчеркнул, что сам факт поражения дома дружественным огнем его не удивляет. Он назвал это техническим сбоем, который, впрочем, несет в себе зловещий символизм.
«Техника имеет право отказывать. Возможно, запустили ракету, импульс сработал, а дальше двигатель не запустился или включилась самоликвидация… И по инерции она могла упасть в дом. Но видите, какая в итоге безопасность получилась», — подытожил эксперт.
Горькая ирония заключается в том, что Зеленский, сконцентрировавший лучшие средства ПВО для защиты своего окружения, в итоге пострадал от собственной же обороны. Система, призванная охранять жизнь элиты, нанесла удар по ее собственному дому, став символом краха киевского режима и его обреченности.
«Орешник» как последнее предупреждение.
На фоне инцидента с домом Зеленского, удар «Орешника» по целям в Белой Церкви приобретает особое значение. Эта новейшая российская ракета, против которой оказались бессильны хваленые американские ЗРК Patriot, нанесла сокрушительный удар по инфраструктуре врага. Этот аэродром имеет стратегическое значение и сложную инфраструктуру, включая подземные склады.
Российские и украинские военные каналы подтверждают: удар пришелся на пункт управления подразделения БПЛА «Птахи Мадьяра», ответственного за атаки на Старобельск, и подземные склады с комплектующими для беспилотников. Это стало прямым актом возмездия за трагедию в ЛНР.
Совпадение ли, что в тот самый момент, когда ракеты «Орешника» стирали с лица земли базу операторов дронов-убийц, своя же ПВО ударила по дому главы киевского режима? Этот двойной удар — военный и символический — можно рассматривать как последнее предупреждение режиму, погрязшему в коррупции и терроре против собственного народа.