Синоптик Позднякова: в столице дожди продлятся неделю

Последние дни мая в Москве будут дождливыми и достаточно прохладными. После рекордной жары в столицу пришла погода, характерная для конца апреля, отметила в эксклюзивном интервью aif.ru ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
«Эта неделя будет очень холодной. Температура опустится ниже нормы градусов на 6 и будет больше соответствовать последней декаде апреля. Сначала у нас было жарко, теперь будет неделя холода. Такая большая изменчивость погодных условий у нас наблюдалась и в апреле, и продолжается в мае», — сказала она.
Синоптик отметила, что в начале июня ситуация улучшится, но жары ждать не стоит.
«Расчёты показывают, что только в первой пятидневке июня температурный фон в столичном регионе вернётся к норме. А норма в начале весны — это совсем не 30 градусов. В лучшем случае в дневные часы будет +20… +23 градуса», — добавила она.