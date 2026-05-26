В Испании ещё у одного пассажира лайнера MV Hondius выявили хантавирус

Испанские специалисты выявили еще один случай заражения хантавируса среди пассажиров круизного лайнера MV Hondius, сообщили в министерстве здравоохранения королевства.
Инфекция подтверждена после ПЦР-теста, который провели одному из граждан Испании. Он находится вместе с другими пациентами на карантине в военном госпитале Мадрида.
В ведомстве уточнили, что за больным будет установлено специализированное медицинское наблюдение. Также приняты особые меры безопасности.
Напомним, 12 мая глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отмечал, что признаков начала более широкой вспышки хантавируса Андес в настоящее время не наблюдается.
18 мая стало известно, что в американском штате Колорадо скончался пациент, у которого было выявлено заражение хантавирусом Sin Nombre. Подчеркивалось, что указанный эпизод не связан со вспышкой инфекции, обнаруженной на лайнере MV Hondius.