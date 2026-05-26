Замглавы Минюста: институт иноагента в РФ стал ответом на современные вызовы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Появление в России института иностранного агента в 2012 году и дальнейшее развитие законодательства об иностранных агентах стало ответом на современные вызовы, сообщил в интервью ТАСС замминистра юстиции Олег Свириденко.
«Это не было “политикой закручивания гаек” или отказа от демократических принципов, это объективная реальность современного сложного и противоречивого мира. Ответ на вызовы современности», — сказал он.
Свириденко напомнил, что институт «иностранного агента» был законодательно введен в России еще в 2012 году как ответ на участившиеся общественно-политические акции по грубому вмешательству во внутренние дела страны. Изначально организаторами этих акций в большинстве случаев были некоммерческие структуры, которые координировались и финансировались из-за рубежа. «Поэтому термин “иностранный агент” первоначально применялся только к НКО, получавшим иностранное финансирование и участвовавшим в политической деятельности, дестабилизирующей обстановку в России», — пояснил он.
Замминистра уточнил, что уже дальнейшее развитие российского законодательства об иностранных агентах происходило в условиях внешнего недружественного воздействия, противостояние государства попыткам обойти нормы закона привело к развитию законодательства по регулированию деятельности иностранных агентов. «При этом все законодательные инициативы в основном были направлены на создание эффективной системы противодействия попыткам дестабилизации социально-политической ситуации и предотвращения любых внешних попыток навязать нам “технологии цветных революций”, — отметил Свириденко.
Он напомнил, что с принятием в 2022 году нового закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» подход к институту иностранного агента концептуально изменился — расширен субъектный состав лиц, подпадающих под признаки иностранных агентов, а также закреплены, помимо признака иностранного финансирования, иные формы влияния. «Таким образом, сейчас в реестр иностранных агентов наравне с НКО, СМИ и физическими лицами подлежат включению юридические лица, иные объединения лиц, а также объединения без регистрации в качестве юридического лица, соответствующие установленным законом критериям», — сказал Свириденко.
Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 10:00 мск 26 мая.