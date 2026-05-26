Замглавы Минюста: институт иноагента в РФ стал ответом на современные вызовы

Свириденко напомнил, что институт «иностранного агента» был законодательно введен в России еще в 2012 году как ответ на участившиеся общественно-политические акции по грубому вмешательству во внутренние дела страны. Изначально организаторами этих акций в большинстве случаев были некоммерческие структуры, которые координировались и финансировались из-за рубежа. «Поэтому термин “иностранный агент” первоначально применялся только к НКО, получавшим иностранное финансирование и участвовавшим в политической деятельности, дестабилизирующей обстановку в России», — пояснил он.