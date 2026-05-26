Разметку экотропы завершили на ГЛК «Хехцир»

Протяженность экотропы — 3,8 км, формат — комбинированный: для пеших и велопрогулок с комфортной инфраструктурой и познавательными остановками. Руководство комплекса совместно с сотрудниками Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства прошло по маршруту будущей экотропы «Легенды Хехцира», чтобы определить тематические площадки и места для информационных стендов. На маршруте появятся знаковые локации: кедровая роща, точка «Дерево — тяга к жизни», «Дом филина». «Маршрут уточнили, прошли по нему и убедились: он полностью соответствует задачам. Зафиксировали конкретные места для табличек. В ближайшее время подготовим маршрутную карту и планируем завершить работу до конца месяца», — сообщил директор института Александр Алексеенко. Работы идут в рамках федерального проекта «Тропы Дальнего Востока» и нацпроекта «Туризм и гостеприимство».