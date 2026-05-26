НИА запускает розыгрыш пригласительного на оперу «Ермак»

Опера создана по заказу красноярского театра и основана на историческом материале. В центре сюжета — работа Василия Сурикова над картиной «Покорение Сибири Ермаком». Через историю создания полотна зритель видит масштабный художественный мир, где рядом с Ермаком появляются Иван Грозный, Николай II, Лев Толстой, Павел Третьяков, Илья Репин, бароны Строгановы и другие исторические фигуры.