НИА запускает розыгрыш пригласительного на оперу «Ермак»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. НИА-Красноярск совместно с Красноярским театром оперы и балета запускает розыгрыш пригласительного на двух персон на оперу Александра Чайковского «Ермак». Спектакль пройдет 31 мая в 18:00.
Опера создана по заказу красноярского театра и основана на историческом материале. В центре сюжета — работа Василия Сурикова над картиной «Покорение Сибири Ермаком». Через историю создания полотна зритель видит масштабный художественный мир, где рядом с Ермаком появляются Иван Грозный, Николай II, Лев Толстой, Павел Третьяков, Илья Репин, бароны Строгановы и другие исторические фигуры.
«Ермак» — одна из самых масштабных постановок театра. В спектакле задействованы более 40 солистов оперы, хор и балетная труппа. Для постановки мастерские театра создали около 300 костюмов.
Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно подписаться на каналы «Независимый Красноярск» и «КрасОперу» в MAX и нажать кнопку «Участвую».
Победитель получит пригласительный на двух персон на спектакль 31 мая. Итоги розыгрыша подведут 30 мая.
