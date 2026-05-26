Известный омич Метцгер показал архивные снимки создателя дендросада Гензе

Герберт Иванович Гензе, родился в 1904 году, умер в 1997-м. Выдающийся советский дендролог переехал в Омск 85 лет назад, посвятил свою жизнь озеленению Сибири. Благодаря агроному-селекционеру в городе прижились голубые ели, ивы, пирамидальные тополя и другие растения.