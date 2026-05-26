Ефрейтор Сергей Сущик из Хабаровского края награждён медалью Жукова

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, ефрейтор Сергей Сущик проявил выдержку, инициативу и смелость при переброске имущества в район временного размещения подразделения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Во время движения к месту разгрузки, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, на одном из участков дороги произошёл внезапный обвал насыпи. Транспортное средство оказалось под опасным углом и могло опрокинуться в овраг.
Ефрейтор Сущик мгновенно оценил критичность ситуации, он принял решение остановиться. Детально осмотрел технику и местность, после чего вручную начал разгружать машину. Затем он укрепил проблемный участок дороги с помощью подручных материалов. И после этого успешно вывел транспорт на безопасный участок дороги, продолжив движение к пункту назначения.
В районе разгрузки внезапно начался артиллерийский обстрел. Сергей быстро сориентировался, он оперативно завёл машину в укрытие, и тем самым сохранил технику.
Благодаря его умелым, решительным и хладнокровным действиям, проявленному спокойствию и профессионализму удалось избежать потерь техники и груза, обеспечить своевременную доставку имущества и сохранить боевую готовность подразделения.
За успешное выполнение боевых задач Сергей награждён: государственной наградой — медалью Жукова, а также ведомственными медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» II степени.