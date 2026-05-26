Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровск встретил 16-летнюю чемпионку Европы по борьбе

Спортсменка вернулась домой после триумфа, который оставил позади сильнейших соперниц со всего континента.

16-летняя Елизавета Шереметьева вернулась домой в Хабаровск с первенства Европы по спортивной борьбе, которое прошло в Болгарии, и привезла с собой золото. Спортсменка выиграла в весовой категории до 58 килограммов среди девушек до 16 лет, оставив позади сильнейших соперниц со всего континента. Сегодня её встретили в международном аэропорту города, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Этот успех для Хабаровского края — исторический. Никогда раньше спортсменки региона не поднимались на высшую ступень европейского пьедестала в этой дисциплине. Елизавета уже два года подряд признаётся лучшей спортсменкой России в своей возрастной группе, и теперь её титулы пополнились ещё и международным золотом.

Вся российская команда выступила на первенстве достойно — четыре золотые и две серебряные медали. На фоне таких результатов победа хабаровчанки выглядит особенно весомо.

Сегодня в крае спортивной борьбой занимаются больше 260 юных спортсменок, и триумф Елизаветы — не только её личное достижение, но и мощный импульс для всех девчонок, которые только выходят на ковёр. Хабаровск показал, что дальневосточная школа борьбы способна биться с Европой на равных и побеждать.

Узнать больше по теме
Болгария: страна на Балканах с богатой историей и выходом к Черному морю
Болгария — государство на юго-востоке Европы, расположенное на Балканском полуострове. Страна сочетает в себе древнюю историю, разнообразную культуру и важное географическое положение между Европой и Ближним Востоком. В этом материале разбираем главное о Болгарии.
Читать дальше