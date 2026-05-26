Хабаровск встретил 16-летнюю чемпионку Европы по борьбе

16-летняя Елизавета Шереметьева вернулась домой в Хабаровск с первенства Европы по спортивной борьбе, которое прошло в Болгарии, и привезла с собой золото. Спортсменка выиграла в весовой категории до 58 килограммов среди девушек до 16 лет, оставив позади сильнейших соперниц со всего континента. Сегодня её встретили в международном аэропорту города, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Этот успех для Хабаровского края — исторический. Никогда раньше спортсменки региона не поднимались на высшую ступень европейского пьедестала в этой дисциплине. Елизавета уже два года подряд признаётся лучшей спортсменкой России в своей возрастной группе, и теперь её титулы пополнились ещё и международным золотом.
Вся российская команда выступила на первенстве достойно — четыре золотые и две серебряные медали. На фоне таких результатов победа хабаровчанки выглядит особенно весомо.
Сегодня в крае спортивной борьбой занимаются больше 260 юных спортсменок, и триумф Елизаветы — не только её личное достижение, но и мощный импульс для всех девчонок, которые только выходят на ковёр. Хабаровск показал, что дальневосточная школа борьбы способна биться с Европой на равных и побеждать.