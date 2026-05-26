Житель Хабаровского края поплатился свободой за найденные в лесу патроны

В Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края 48-летний местный житель поплатился за охотничью удачу, которая обернулась уголовным делом. Николаевский-на-Амуре городской суд признал его виновным в незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию.
Всё началось с того, что мужчина набрёл на чей-то схрон в охотничьем зимовье неподалёку от села Тугур. Находка оказалась богатой — 82 патрона разного калибра для нарезного оружия.
Вместо того чтобы сообщить о неожиданном арсенале полиции, сельчанин забрал его с собой и хранил дома до тех пор, пока к нему не нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Тогда же «сувениры» из леса превратились в вещественное доказательство.
Суд назначил виновному полгода ограничения свободы. Теперь ему предстоит ежемесячно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Менять место жительства без согласия госоргана и выезжать за пределы Тугуро-Чумиканского района ему запрещено.
Государственное обвинение по делу поддержала прокуратура Тугуро-Чумиканского района.