В Красноярском крае запретят продажу алкоголя 1 июня из-за Дня защиты детей

В первый день лета в Красноярском крае приостановят розничную продажу спиртного во всех магазинах. Ограничение связано с празднованием Международного дня защиты детей.
Это одна из ключевых мер регионального антиалкогольного законодательства. Также торговля алкоголем запрещена в День знаний — 1 сентября.
Кроме того, с марта 2026 года в крае сократили время продажи спиртного в магазинах, расположенных в жилых домах: теперь алкоголь там разрешено продавать только с 10:00 до 21:00. За нарушение предусмотрены административные штрафы.
