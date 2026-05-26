В Рособрнадзоре назвали список разрешенных на ЕГЭ предметов

Участники экзамена могут держать на столе еду, воду, калькулятор, лекарства и словарь.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут держать на рабочем столе еду, воду и лекарства. Они также могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографический словарь и другие разрешенные средства в зависимости от предмета. Это следует из методических рекомендаций Рособрнадзора, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно рекомендациям, на экзамене по физике и биологии разрешен непрограммируемый калькулятор, по физике также линейка (без справочной информации). По географии — непрограммируемый калькулятор, географические карты (административная карта России, политическая карта мира) и статистические приложения. По математике — линейка без справочной информации.

По химии — непрограммируемый калькулятор, периодическая система Д. И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов. По литературе — орфографический словарь.