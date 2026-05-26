В Рособрнадзоре назвали список разрешенных на ЕГЭ предметов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут держать на рабочем столе еду, воду и лекарства. Они также могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографический словарь и другие разрешенные средства в зависимости от предмета. Это следует из методических рекомендаций Рособрнадзора, с которыми ознакомился ТАСС.