Следователи опровергли версии о похищении или побеге семьи Усольцевых

Версии о том, что пропавшие осенью 2025 года в Красноярском крае Усольцевы совершили побег или были похищены, не нашли подтверждения. Следствие также рассматривает иные криминальные версии случившегося с семьей.
Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК региона:
«Следствием отрабатывались различные версии исчезновения, такие как: побег, похищение, несчастный случай и совершение в отношении членов семьи иного преступления. Версии о побеге и похищении с учетом собранных доказательств не нашли своего подтверждения. Две остальные версии сейчас планомерно отрабатываются следователями».
Также в ведомстве отметили, что одна из пещер на месте пропажи семьи до сих пор не обследована. Еще две пещеры спасатели проверили, но ничего не нашли.
Напомним, очередной этап операции по поискам семьи идет с 23 мая. За минувшие сутки специалисты обследовали 10 кв. км. горно-таежной местности — прочесывали территорию на квадроциклах, а также проводили пешее обследование. «Работа осложнялась погодными условиями: в районе поисков выпал снег. К сожалению, на данный момент пропавшие граждане не обнаружены», — рассказали сегодня в учреждении «Спасатель».
Напомним, ранее было установлено, что 27 сентября 2025 года 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина вместе с 5-летней дочерью приехали на автомобиле из Железногорска в поселок Кутурчин, чтобы отправиться в пеший поход в составе туристической группы в направлении Кутурчинского белогорья. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды группа не собралась, но 28 сентября в полдень семья Усольцевых выдвинулась в путь самостоятельно, сообщив сотруднику базы свой маршрут — до горы Буратинка и обратно. 29 сентября стало известно, что Ирина Усольцева не вышла на работу. На следующий день ее сын обратился с заявлением в правоохранительные органы. Сразу же начались масштабные поиски семьи, которые шли долгое время сложных погодных условиях и на максимуме возможностей всех оперативных служб и волонтеров. В середине октября из активная фаза была завершена, перейдя в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.
